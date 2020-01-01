Іран заперечив свою роль у штурмі посольства США

Іран заперечив, що за насильницькими протестами біля посольства США в Іраку у вівторок стоїть Тегеран.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Американські офіційні особи мають вражаюче нахабство приписувати Ірану протести іракського народу проти (вашингтонського) жорстокого вбивства щонайменше 25 іракців" – заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

Десятки розгніваних прихильників іракської шиїтської воєнізованої групи у вівторок увірвалися в будівлю посольства США в Багдаді після того, як вибили головні двері і підпалили приймальню.

Атака на посольство відбулася після смертоносних авіаударів США в неділю, в результаті яких загинули 25 бойовиків іракської шиїтської воєнізованої групи "Катаїб Хезболла", підтримуваної Іраном.

В МЗС Ірану застерегли США від непродуманої реакції і закликали Білий дім "переглянути свою деструктивну політику в регіоні".

Президент США Дональд Трамп раніше звинуватив у нападі на посольство в Багдаді Іран, заявивши, що Тегеран понесе відповідальність.

"Вони заплатять дуже велику ціну! Це не попередження, це загроза. З Наступаючим Новим Роком!" написав Трамп у Twitter після нападу.