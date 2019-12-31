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Розлючені протестувальники підпалили і штурмували посольство США в Іраку

Вівторок, 31 грудня 2019, 13:09

Десятки розгніваних прихильників іракської шиїтської воєнізованої групи у вівторок увірвалися в будівлю посольства США в Багдаді після того, як вибили головні двері і підпалили приймальню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Атака на посольство відбулася після смертоносних авіаударів США в неділю, в результаті яких загинули 25 бойовиків іракської шиїтської воєнізованої групи "Катаїб Хезболла", підтримуваної Іраном. 

 
Фото: Reuters

Американські військові заявили, що авіаудари були відповіддю на вбивство американського підрядника в результаті ракетної атаки на іракську військову базу.

Десятки протестувальників увірвалися в комплекс посольства після того, як розбили ворота. Протестувальники, багато з яких у військовій формі, зупинилися всього за 200 метрів від головної будівлі. Пів дюжини американських військових були помічені на даху головної будівлі зі зброєю, направленою на протестувальників.

 
Фото: AP
 
Фото: AP

Дим від сльозогінного газу піднявся в цьому районі. Щонайменше у трьох учасників протесту виникли проблеми з диханням. 

Протестувальники повісили плакат на стіні: "Америка - агресор". Також натовп викрикував: " Геть США!", коли намагався прорватися на територію посольства, кидаючи каміння у його стіни.

Крім того, сотні розгніваних демонстрантів встановили намети біля посольства. Натовп підпалив три трейлери, які використовували охоронці уздовж стін посольства.

Наразі не відомо, чи залишилися співробітники посольства в головній будівлі.

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