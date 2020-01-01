Иран отрицает свою роль в штурме посольства США

Иран отрицает, что за насильственными протестами у посольства США в Ираке во вторник стоит Тегеран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Американские официальные лица имеют поразительное нахальство приписывать Ирану протесты иракского народа против (вашингтонского) жестокого убийства по меньшей мере 25 иракцев", – заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Десятки разгневанных сторонников иракской шиитской военизированной группы во вторник ворвались в здание посольства США в Багдаде после того, как выбили главные двери и подожгли приемную.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США в воскресенье, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы "Катаиб Хезболла", поддерживаемой Ираном.

В МИД Ирана предостерегли США от непродуманной реакции и призвали Белый дом пересмотреть свою деструктивную политику в регионе".

Президент США Дональд Трамп ранее обвинил в нападении на посольство в Багдаде Иран, заявив, что Тегеран понесет ответственность.

"Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С Наступающим Новым Годом!"написал Трамп в Twitter после нападения.