Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Хорватия начала председательство в Совете ЕС: что говорится в программе об Украине

Нападение на посольство США в Ираке: посла не эвакуируют, в регион направили 750 военных

Меркель в новогоднем послании призывает к борьбе с изменением климата

Зеленский и Путин договорились о согласовании списков для нового обмена






Иран отрицает свою роль в штурме посольства США

Среда, 1 января 2020, 10:21

Иран отрицает, что за насильственными протестами у посольства США в Ираке во вторник стоит Тегеран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Американские официальные лица имеют поразительное нахальство приписывать Ирану протесты иракского народа против (вашингтонского) жестокого убийства по меньшей мере 25 иракцев", – заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Десятки разгневанных сторонников иракской шиитской военизированной группы во вторник ворвались в здание посольства США в Багдаде после того, как выбили главные двери и подожгли приемную.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США в воскресенье, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы "Катаиб Хезболла", поддерживаемой Ираном.

Читайте также
Нападение на посольство США в Ираке: посла не эвакуируют, в регион направили 750 военных

В МИД Ирана предостерегли США от непродуманной реакции и призвали Белый дом пересмотреть свою деструктивную политику в регионе".

Президент США Дональд Трамп ранее обвинил в нападении на посольство в Багдаде Иран, заявив, что Тегеран понесет ответственность.

"Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С Наступающим Новым Годом!"написал Трамп в Twitter после нападения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Иран
powered by lun.ua