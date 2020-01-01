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Помпео "ненадовго" відклав візит до України через напад на посольство США в Іраку

Середа, 1 січня 2020, 21:42

Державний департамент США оголосив, що візит держсекретаря Майк Помпео до України, що був запланований на п’ятницю, не відбудеться у запланований термін.

Як повідомляє кореспондент Європейської правди, інформацію про це поширила пресслужба Держдепу.

Одночасно був відкладений візит держсекретаря й до низки інших держав регіону, які Помпео мав відвідати після України – до Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Кіпру.

Причина зміни планів – напад на посольство США в Іраку, запевнив речник Держдепу Морган Ортагус.  "(Рішення ухвалене) через потребу Державного секретаря перебувати у Вашингтоні для продовження моніторингу нинішньої ситуації в Іраку та для того, щоби гарантувати безпеку за захист американських громадян на Близькому Сході", - пояснив він

У зовнішньополітичному відомстві запевнили, що візит не скасований і має відбутися невдовзі.

"Поїздка держсекретаря Помпео буде перепланована на найближче майбутнє і він з нетерпінням чекає на цей візит", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у США звинувачують Іран в організації нападу на дипмісію в сусідньому Іраку. Офіційний Тегеран заперечив свою роль у штурмі посольства США.

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