Помпео "ненадолго" отложил визит в Украину из-за нападения на посольство США в Ираке

Государственный департамент США объявил, что визит госсекретаря Майк Помпео в Украину, который был запланирован на пятницу, не состоится в запланированные сроки.

Как сообщает корреспондент Европейской правды, информацию об этом распространила пресc-служба Госдепа.

Одновременно был отложен визит госсекретаря и в ряд других государств региона, которые Помпео должен был посетить после Украины - Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Причина изменения планов – нападение на посольство США в Ираке, заверил представитель Госдепа Морган Ортагус. "(Решение принято) из-за необходимости государственного секретаря находиться в Вашингтоне для продолжения мониторинга нынешней ситуации в Ираке и для того, чтобы гарантировать безопасность в защиту американских граждан на Ближнем Востоке", - пояснил он

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что визит не отменен, и должно быть проведен в ближайшее время.

"Поездка госсекретаря Помпео будет перепланирована на ближайшее будущее, он с нетерпением ждет этого визита", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, США обвиняют Иран в организации нападения на дипмиссию в соседнем Ираке. Официальный Тегеран отрицает свою роль в штурме посольства США.