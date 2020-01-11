ЄС розраховує на співпрацю Ірану і прозоре розслідування катастрофи літака МАУ

Європейський союз очікує від Ірану повної співпраці з усіма зацікавленими сторонами в розслідуванні обставин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", збитого біля Тегерана.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.

"Європейський союз взяв до відома заяви, зроблені іранською владою, яка взяла на себе відповідальність за катастрофу рейсу PS 752 "Міжнародних авіаліній України" 8 січня. Ми шкодуємо про цю трагедію, яка призвела до загибелі багатьох людей з різних країн, і ми висловлюємо наші щирі співчуття їх сім'ям і близьким", - йдеться в заяві.

"З огляду на зобов'язання, надані президентом Рухані, ЄС очікує, що Іран продовжить повне співробітництво і проведе всеосяжне і прозоре розслідування, яке повинно відповідати міжнародним стандартам, щодо того, як сталася ця трагедія", - відзначили в ЄС.

Нагадаємо, іранські військові офіційно заявили, що помилково збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою "земля-повітря", а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".