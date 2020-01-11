ІРАН ВИЗНАВ, ЩО ПОМИЛКОВО ЗБИВ РАКЕТОЮ ЛІТАК МАУ

Іранські військові заявляють, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter глава МЗС Ірану Мухаммед Джавад Заріф.

"Сумний день. Попередні висновки внутрішнього розслідування збройних сил: людські помилки під час кризи, спричинені авантюризмом США, призвели до катастрофи. Наші глибокі вибачення та співчуття нашому народу, родинам усіх жертв та іншим постраждалим країнам", - написав міністр.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Іранське агентство ISNA опублікувало заяву генштабу Збройних сил Ірану, в якій йдеться, що: "в результаті ненавмисного гуманітарного інциденту був збитий український пасажирський літак, в якому, на жаль, загинули багато дорогих співвітчизників і низка іноземних громадян".

Відзначається, що через кілька годин після ракетних ударів Ірану по американських позиціях в Іраку, кількість військових літаків США над країною збільшилася, і надходили повідомлення про можливість повітряних ударів по стратегічних центрах країни численним військовим підрозділам і цілях на деяких радіолокаційних станціях.

"У таких критичних умовах рейс "Міжнародних українських авіаліній" вилітає з аеропорту Імама Хомейні і, перебуваючи в режимі ротації, знаходиться в безпосередній близькості від чутливого військового центру КВІР і знаходиться на висоті ворожого літака і нагадує його за формою. За цих обставин літак був випадково збитий ракетою через людську помилку, яка, на жаль, призвела до мученицької смерті дорогих співвітчизників і загибелі іноземних громадян", - йдеться в заяві.

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою "земля-повітря", а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".