В Иране во время протестов задержали британского посла, Лондон возмущен

Посол Британии в Иране Роб Макейр был арестован во время протестов в Тегеране после того, как страна признала, что "непреднамеренно" сбила украинский пассажирский самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Роб Макейр был задержан по подозрению в организации провокации и руководстве радикальными действиями протестующих.

Его освободили после более чем часового содержания под стражей.

Посол отрицал свое участие в протестах, заявив, что ходил на акцию, анонсированную как чествование жертв катастрофы рейса PS752.

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"Вполне нормально хотеть отдать должное - некоторые из жертв были британцами. Я ушел через 5 минут, когда некоторые участники акции начали скандировать лозунги", - пояснил Макейр.

Министр иностранных дел Доминик Рааб назвал арест посла "вопиющим нарушением международных норм".

"Иранское правительство находится на перекрестке дорог. Оно может продолжать свой путь до статуса парии с вытекающей отсюда политической и экономической изоляцией или сделать шаги по деэскалации напряженности и вступить на дипломатический путь ",-сказал он.

Протесты вспыхнули после того как власти Ирана признали в субботу, что их военные случайно сбили самолет "Международных авиалиний Украины" через несколько минут после взлета в среду. Протесты распространились по всему Ирану, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

Спецназовцы применили слезоточивый газ против иранцев, которые требовали отставки верховного лидера Али Хаменеи.