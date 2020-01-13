Іран заперечує, що намагався приховати причини катастрофи літака МАУ

Уряд Ірану заперечує звинувачення в спробі приховати той факт, що збройні сили випадково збили рейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство IRNA.

Прес-секретар уряду Алі Рабі сказав, що керівництву Ірану тільки в п'ятницю повідомили про те, що Boeing-737-800 був збитий.

"У п'ятницю результати остаточного розслідування Генерального штабу Збройних сил були розглянуті на засіданні Ради національної безпеки і повідомлені президентові. Потім відбулася зустріч в офісі президента", - сказав він.

Рабі наполягає, що жоден з урядовців, включно з президентом, не знав про причину катастрофи до вечора п'ятниці.

"Коли президенту стало відомо про це, він розпорядився скликати Вищу раду національної безпеки, що призвело до опублікування заяви Генерального штабу Збройних сил і заяви президента", - сказав він.

Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

За інформацією іранської сторони, система протиповітряної оборони прийняла пасажирський літак за крилату ракету.