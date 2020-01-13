Иран отрицает, что пытался скрыть причины катастрофы самолета МАУ

Правительство Ирана отрицает обвинения в попытке скрыть тот факт, что вооруженные силы случайно сбили рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Пресс-секретарь правительства Али Раби сказал, что руководству Ирана только в пятницу сообщили о том, что Boeing-737-800 был сбит.

"В пятницу результаты окончательного расследования Генерального штаба Вооруженных сил были рассмотрены на заседании Совета национальной безопасности и сообщены президенту. Затем состоялась встреча в офисе президента", - сказал он.

Раби настаивает, что ни один из чиновников, включая президента, не знал о причине катастрофы до вечера пятницы.

"Когда президенту стало известно об этом, он распорядился созвать Высший совет национальной безопасности, что привело к публикации заявления Генерального штаба Вооруженных сил и заявления президента", - сказал он.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января иранские военные официально признали, что "непредумышленно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.