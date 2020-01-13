Комітет Ради підтримав заяву, яка покладає на Іран відповідальність за збиття літака МАУ

Комітет Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендує парламенту підтримати заяву, якою покладається відповідальність на Іран за збиття літака "Міжнародних авіаліній України".

Заяву підтримали восьмеро членів комітету, четверо утрималися, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

У заяві, зокрема, висловлюються співчуття родинам загиблих та парламентам країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Під час засідання комітету найбільша суперечка точилася навколо питання щодо висвітлення авіакатастрофи з боку української влади.

Представники фракцій "Європейська солідарність" та "Голос" наголошували на тому, що інформування було непрофесійним, зокрема при перших повідомленнях.

У відповідь представники фракції "Слуга народу" наголошували на фаховому висвітленні події, на зваженості позиції української влади під час інформування населення.

У результаті не було підтримано пункт, на якому наполягала опозиція, що ВР звертається з закликом до органів влади здійснювати фахове інформування населення щодо розслідування авіакатастрофи.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко наголосила на тому, що оскільки не досягнуто компромісу, то опозиція зареєструє альтернативний проєкт заяви з цього питання.

13 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що збитий літак МАУ - це відповідальність уряду Ірану. За його словами, Київ наполягає на негайній видачі Іраном чорних скриньок.

Найближчими днями до України прибуде представник слідчої групи Ірану у справі катастрофи, який має визначити, чи підходить українська лабораторія для розшифровки чорних скриньок літака.