До України днями прибуде високопоставлений іранський слідчий

Представник слідчої групи Ірану у справі катастрофи літака МАУ найближчими днями прибуде до України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на апарат РНБО України.

Секретар РНБО України зазначив, що частина експертної групи, зокрема рятувальники, які з першого дня працювали на місці трагедії, повертаються до України.

"Основна частина експертів залишається в Тегерані", - додав Данілов, який 13 січня провів зустріч з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Представник слідчої групи Ірану має визначити, чи підходить українська лабораторія для розшифровки чорних скриньок літака, який збили минулого тижня під Тегераном, заявив Данілов, пише Reuters.

За його словами, Іран має остаточно сказати, де розшифровуватимуть чорні скриньки.

Після днів заперечення вини Іран у суботу визнав, що у середу помилково збив літак, внаслідок чого загинули всі 176 осіб на борту.

Данилов також надав пояснення одному з ранніх джерел плутанини щодо інциденту - заяві посольства України в Ірані в день катастрофи, яка спочатку вказала на несправність двигуна як причину.

Він сказав, що ця заява, яку було видалено пізніше в середу і замінено на іншу (про те, що причина падіння невідома), була видана з метою отримати доступ до місця аварії.

"Якби ми відразу сказали, що вони його збили, я не впевнений, що вони взагалі підпустили б нас до уламків і дали зробити те, що ми робили", - сказав він.