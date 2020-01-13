Комитет Рады поддержал заявление, возлагающее на Иран ответственность за сбитие самолета МАУ

Комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендует парламенту поддержать заявление, в котором возлагается ответственность на Иран за сбитие самолета "Международных авиалиний Украины".

Заявление поддержали восемь членов комитета, четверо воздержались, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

В заявлении, в частности, высказываются соболезнования семьям погибших и парламентам стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Во время заседания комитета главный спор шел вокруг вопроса освещения авиакатастрофы со стороны украинской власти.

Представители фракций "Европейская солидарность" и "Голос" отмечали, что информирование было непрофессиональным, в частности при первых сообщениях.

В ответ представители фракции "Слуга народа" отмечали профессиональном освещении события, взвешенность позиции украинской власти во время информирования населения.

В результате не был поддержан пункт, на котором настаивала оппозиция, что ВР обращается с призывом к органам власти осуществлять профессиональное информирование населения по расследованию авиакатастрофы.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что поскольку не достигнут компромисс, то оппозиция зарегистрирует альтернативный проект заявления по этому вопросу.

13 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сбитый самолет МАУ - это ответственность правительства Ирана. По его словам, Киев настаивает на немедленной выдачи Ираном черных ящиков.

В ближайшие дни в Украину прибудет представитель следственной группы Ирана в деле катастрофы, который должен определить, подходит ли украинская лаборатория для расшифровки черных ящиков самолета.