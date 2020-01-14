У Конгресі пригрозили Помпео повісткою, якщо не надасть інформацію щодо Ірану

Голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США пригрозив викликати повісткою Державного секретаря Майком Помпео, якщо той не надасть інформацію про політику щодо Ірану та іранські розпорядження президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Якщо секретар Помпео не збирається співпрацювати з комітетом, тоді ми будемо розглядати дуже наполегливо застосування інших заходів у майбутньому, зокрема повістки", - заявив представник демократів Еліот Енгель, відкриваючи засідання, на яке Помпео запросили для надання свідчень, але той не з’явився.

Енгель також заявив, що у вівторок надішле лист Помпео та міністру оборони Майку Есперу з проханням отримати інформацію про удар, в результаті якого загинув іранський військовий командувач Кассем Сулеймані.

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Комітет під керівництвом демократів прагне додаткової інформації про вбивство.

Державний департамент відмовився від коментарів. Помпео був у подорожі до Каліфорнії.

Критика на адресу адміністрації Трампа зросла, коли чиновники надавали різні виправдання атаці. Трамп розпалив суперечки, заявивши у Twitter, що "це не важливо", чи ніс Сулеймані неминучу загрозу.

Палата представників Конгресу США у четвер схвалила резолюцію, покликану обмежити можливість президенту Дональду Трампу проводити військові операції проти Ірану без схвалення конгресменів.

Очікується, що Сенат проголосує щодо військових повноважень вже цього тижня.