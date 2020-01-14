В Конгрессе пригрозили Помпео повесткой, если не предоставит информацию по Ирану

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США пригрозил вызвать повесткой Государственного секретаря Майка Помпео, если тот не предоставит информацию о политике в отношении Ирана и иранских распоряжениях президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Если секретарь Помпео не собирается сотрудничать с комитетом, тогда мы будем рассматривать очень настойчиво другие меры в будущем, в частности повестки", - заявил представитель демократов Элиот Энгель, открывая заседание, на которое Помпео пригласили для дачи показаний, но он не явился.

Энгель также заявил, что во вторник направит письмо Помпео и министру обороны Майку Эсперу с просьбой получить информацию об ударе, в результате которого погиб иранский военный командующий Кассем Сулеймани.

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Комитет под руководством демократов стремится получить дополнительную информацию об убийстве.

Критика в адрес администрации Трампа возросла, когда чиновники предоставляли разные оправдания атаке. Трамп разжег споры, заявив в Twitter, что "это не важно", нес ли Сулеймани неизбежную угрозу.

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила резолюцию, призванную ограничить возможность президента Дональда Трампа проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов.

Ожидается, что Сенат проголосует по военным полномочиям на этой неделе.