Палата представників схвалила обмеження військових дій Трампа в Ірані

Палата представників Конгресу США у четвер схвалила резолюцію, покликану обмежити можливість президенту Дональду Трампу проводити військові операції проти Ірану без схвалення конгресменів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За це рішення проголосували 224 представники, проти виступили 194. Три республіканці підтримали документ, вісім демократів були проти.

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Далі для остаточного схвалення резолюцію має підтримати Сенат, в якому більшість мають республіканці.

Резолюція не є зобов’язуючою для президента та не потребує його підпису, але Спікер палати представників Ненсі Пелосі наполягала, що у неї "справжні зуби", тому що це - заява Конгресу США.

Білий дім назвав резолюцію смішною та повністю помилковою.

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Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані 8 січня, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Ввечері 8 січня Трамп заявив, що його адміністрація запровадить нові санкції проти Ірану у відповідь на його дестабілізуючу поведінку.

Однак, Трамп не став іти на військову ескалацію з Іраном і лише заявив, що заявив, що проситиме про більш активну участь НАТО у врегулюванні ситуації на Близькому Сході.