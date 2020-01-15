У Конгресі США оприлюднили нові докази у справі імпічменту Трампа

Комітет Палати представників США з розвідки, комітет з нагляду та реформ і комітет у закордонних справах представили додаткові докази у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, що будуть включені в офіційний звіт, який буде переданий Сенату разом зі статтями про імпічмент.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нові докази включають телефонні записи, а також нові документи і матеріали, представлені комітету з розвідки Левом Парнасом, соратником адвоката Рудольфа Джуліані.

"Відтоді як палата проголосувала за імпічмент президента Трампа, ми продовжили наше розслідування, щоб представити Сенату найповніший запис, можливий до суду за статтями імпічменту. Незважаючи на безпрецедентне і масштабне перешкоджання президента нашому розслідуванню, ми продовжуємо збирати додаткові докази, що мають відношення до зловживання президентом своєю владою шляхом примушування України втрутитися у вибори 2020 року в інтересах президента", - заявили у Палаті представників.

Зазначається, що нові докази "підтверджують те, що ми вже знаємо: президент і його соратники чинили тиск на українських чиновників, щоб ті оголосили про розслідування, яке принесло би президенту політичну вигоду".

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В описі оприлюднених документів йдеться, що Парнас підготував рукописні нотатки на канцелярському приладді готелю Ritz-Carlton у Відні, які виглядають такими, що прямо вказують на наміри Трампа натиснути на Україну.

В одній із таких нотаток сказано таке: "змусити Зеленського повідомити, що справа Байдена буде розслідуватися; почати комунікацію із Зеленським без (Пінчука або Коломойського)".

Також оприлюднені електронні листи, зашифровані повідомлення та інші документи.

Також у телефоні Парнаса був скріншот листа Джуліані до Зеленського від 10 травня 2019 року, в якому він стверджує, що має до Зеленського особливе прохання і просить про зустріч.

З оприлюдненого листування у Whattsapp можна побачити спроби Парнаса встановити контакти з оточенням новообраного президента Зеленського.

Лев Парнас був одним зі спонсорів виборчої кампанії Трампа. Він та ще один американський бізнесмен Ігор Фруман є соратниками особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані. Парнаса і Фрумана затримали у жовтні за кримінальними звинуваченнями у порушенні правил фінансування кампанії республіканців.

Раніше повідомлялось, що з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Байдена. Також вони лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади цієї весни.

Олігарх Ігор Коломойський стверджував, що після перемоги Зеленського на виборах вони приїжджали до Ізраїлю і безуспішно просили його посприяти зустрічі з майбутнім президентом.