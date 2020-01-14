У США в середу проголосують за передачу статей про імпічмент Трампа в Сенат

Палата представників Конгресу США проголосує в середу щодо передачі Сенату статей про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це під час зустрічей за закритими дверима з депутатами-демократами у вівторок вранці заявила спікер Палати Ненсі Пелосі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The New York Times.

Чиновники, які описали її приватні заяви, говорили на умовах анонімності. Пелосі детально розповіла про свій план призначити в середу команду парламентарів, яка вестиме процес у справі Трампа.

Якщо нічого не зміниться, її графік означає, що представники Палати церемоніально передадуть статті про імпічмент до Сенату в середу, офіційно представляючи їх та спонукаючи до початку судового розгляду.

Спікер сказала, що ще не готова поділитися прізвищами законодавців, яких вона обере керівниками процесу, сказали вони.

Як відомо, 19 грудня Палата представників проголосувала за дві статті звинувачень у справі про імпічмент Трампа.

45-го президента США звинуватили у зловживанні владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента і перешкоджанні Конгресу в його розслідуванні.

Статті про імпічмент, політичний еквівалент обвинувального акту, тепер будуть спрямовані в Сенат для судового розгляду. Якщо Трамп буде виправданий Сенатом, очолюваним республіканцями, а саме це і очікується, йому все одно доведеться йти на переобрання, несучи на собі пляму імпічменту.

Трамп назвав усю справу "полюванням на відьом", "містифікацією" і "обманом".

Для винесення обвинувального вироку необхідно голосування у дві третини голосів. У той час як демократи мають більшість у Палаті представників, Сенат контролюють республіканці.