У США затримали двох соратників адвоката Трампа, які допомагали йому з Україною

Двоє бізнесменів, вихідців із колишнього СРСР, які допомагали особистому адвокату президента США Руді Джуліані розслідувати демократа Джо Байдена, були затримані в середу за кримінальними звинуваченнями у порушенні правил фінансування кампанії республіканців, і, як очікується, постануть перед судом в четвер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Лев Парнас та Ігор Фруман, двоє бізнесменів з Флориди, перебувають під слідством офісу прокурора США в Манхеттені, і, як очікується, з'явиться у федеральному суді у Вірджинії пізніше в четвер. Обидва чоловіки народилися в колишніх радянських республіках.

Прокурори заявляють, що Лев Парнас та Ігор Фруман були частиною змови щодо втягнення грошей російського донора на вибори в США.

Джуліані визнав обох чоловіків у травні як своїх клієнтів. Обидва чоловіки жертвували, зокрема, на кампанію Трампа.

Точний характер звинувачень наразі невідомий. Чоловіки та компанії, пов’язані з ними, стали політичними донорами лише нещодавно, коли внесли понад 500 тисяч доларів США за останні три роки.

Читайте також Адвоката Трампа запросили свідчити про Україну

За даними Associated Press, Фруман і Парнас, які раніше подавали позов проти олігарха Ігоря Коломойського, намагались впливати на призначення членів правління "Нафтогазу" з метою подальшого підписання вигідних контрактів для своїх компаній.

На початку березня, вихідець з Білорусі Фруман і народжений в Україні Парнас, нібито просували ідею заміни Андрія Коболева на посаді голови правління НАК Нафтогаз на Андрія Фаворова, менеджера газової компанії.

Міністр енергетики США Рік Перрі спростував повідомлення про те, що США тиснули на Україну з метою ввести певних людей до складу правління "Нафтогазу", заявивши, що він лише рекомендував деякі фігури на прохання українського уряду.

Також, за даними ЗМІ, Фруман і Парнас організували онлайн-розмову між Джуліані та ексгенпрокурором Віктором Шокіним, який нібито мав компромат на Байдена. Шокіну було відомо про те, що син Байдена працював у компанії Burizma ексміністра екології Миколи Злочевського, де заробив 3 мільйони доларів. Джуліані також контактував з ексгенпрокурором Юрієм Луценком.

Парнас і Фруман також працювали над тим, щоб витіснити з посади посла в Україні Марі Йованович, яку пан Трамп усунув з посади цієї весною.

Комітети палат минулого місяця затребували у Парнаса та Фрумана подати письмові свідчення і документи, пов’язані з їхньою взаємодією з адміністрацією Трампа, Джуліані та українськими чиновниками. Первісне повідомлення комітетів визначає дати їх подачі як четвер і п’ятницю.