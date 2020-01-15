Посол Британії в Тегерані залишив Іран

Посол Великої Британії в Ірані Роб Макейр покинув країну відповідно до протоколів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство IRNA.

Зазначається, що про свій від’їзд посол повідомив іранську сторону.

Згідно з дипломатичними протоколами, кожен посол і дипломатичні представники можуть повідомити приймаючу країну і повернутися в свою країну з будь-якої причини.

Посол був затриманий після відвідування пам'ятної акції за жертвами катастрофи падіння українського пасажирського літака, який збили іранські військові. Іран наказав йому пояснити його "незаконну і недоречну" присутність на демонстраціях.

Читайте також В Ірані спалили зображення посла Британії

У вівторок прессекретар Верховного суду Ірану Голамхоссейн Есмаїлі заявив журналістам, що, виходячи з міжнародних норм, британський посол в Ірані є небажаним елементом.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що уряд не отримав "ніяких офіційних повідомлень" про те, що Макейр буде висланий з Ірану.