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Посол Британии в Тегеране покинул Иран

Среда, 15 января 2020, 13:12

Посол Великобритании в Иране Роб Макейр покинул страну согласно протоколов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Отмечается, что о своем отъезде посол сообщил иранскую сторону.

Согласно дипломатическим протоколам, каждый посол и дипломатические представители могут уведомить принимающую страну и вернуться в свою страну по любой причине.

Посол был задержан после посещения памятной акции по жертвам катастрофы падение украинского пассажирского самолета, который сбили иранские военные. Иран приказал ему объяснить его "незаконной и неуместную" присутствие на демонстрациях.

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Во вторник пресс-секретарь Верховного суда Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил журналистам, что, исходя из международных норм, британский посол в Иране является нежелательным элементом.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что правительство не получило "никаких официальных сообщений" о том, что Макейр будет выслан из Ирана.

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