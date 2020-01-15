Посол Британии в Тегеране покинул Иран

Посол Великобритании в Иране Роб Макейр покинул страну согласно протоколов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Отмечается, что о своем отъезде посол сообщил иранскую сторону.

Согласно дипломатическим протоколам, каждый посол и дипломатические представители могут уведомить принимающую страну и вернуться в свою страну по любой причине.

Посол был задержан после посещения памятной акции по жертвам катастрофы падение украинского пассажирского самолета, который сбили иранские военные. Иран приказал ему объяснить его "незаконной и неуместную" присутствие на демонстрациях.

Читайте также В Иране сожгли изображение посла Великобритании

Во вторник пресс-секретарь Верховного суда Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил журналистам, что, исходя из международных норм, британский посол в Иране является нежелательным элементом.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что правительство не получило "никаких официальных сообщений" о том, что Макейр будет выслан из Ирана.