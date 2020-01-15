Посол Британии в Тегеране покинул Иран
Посол Великобритании в Иране Роб Макейр покинул страну согласно протоколов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.
Отмечается, что о своем отъезде посол сообщил иранскую сторону.
Согласно дипломатическим протоколам, каждый посол и дипломатические представители могут уведомить принимающую страну и вернуться в свою страну по любой причине.
Посол был задержан после посещения памятной акции по жертвам катастрофы падение украинского пассажирского самолета, который сбили иранские военные. Иран приказал ему объяснить его "незаконной и неуместную" присутствие на демонстрациях.
Во вторник пресс-секретарь Верховного суда Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил журналистам, что, исходя из международных норм, британский посол в Иране является нежелательным элементом.
Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что правительство не получило "никаких официальных сообщений" о том, что Макейр будет выслан из Ирана.