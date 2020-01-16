США погрожували Європі митами на автомобілі через Іран – ЗМІ

За тиждень до того, як Німеччина, Франція та Британія офіційно звинуватили Іран у порушенні ядерної угоди 2015 року, адміністрація президента США пригрозила європейцям 25-відсотковими митами на автомобілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

За даними європейських чиновників, представники адміністрації Дональда Трампа заявили, що США введуть мита на європейські автомобілі, якщо Німеччина, Франція і Британія не засудять Іран і не запустять механізм врегулювання спорів в рамках ядерної угоди.

Протягом декількох днів ці три країни офіційно звинуватили Іран в порушенні угоди, ініціювавши положення про регрес, яке може знову ввести санкції ООН щодо Ірану.

Один з європейських чиновників назвав "вимаганням" спробу США нав’язати європейцям зовнішньополітичне рішення за допомогою мит.

Президент Дональд Трамп раніше використовував погрозу 25-відсоткового тарифу на автомобілі, щоб виграти більш вигідні умови в торгових відносинах США з європейцями, але не диктував континенту зовнішню політику.

У вівторок, 14 січня, Велика Британія, Франція і Німеччина запустили механізм врегулювання суперечок в рамках СВПД щодо іранської ядерної програми – рішення, яке оглядачі називають першим кроком до "поховання" ядерної угоди з Іраном.

Як відомо, Іран призупинив усі обмеження на виробництво збагаченого урану, який може бути використаний для виробництва реакторного палива, а також ядерної зброї.

Він заявив, що реагує на санкції, відновлені США, коли вони вийшли з ядерної угоди в 2018 році.