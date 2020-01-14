Британія, Франція і Німеччина запустили механізм вирішення спорів із ядерної угоди з Іраном

Велика Британія, Франція і Німеччина запустили механізм врегулювання суперечок в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ трьох країн.

"З огляду на дії Ірану, у нас не залишається іншого вибору, окрім як офіційно висловити нашу стурбованість тим, що Іран не виконує своїх зобов'язань в рамках СВПД, і передати це питання в Спільну комісію в рамках Механізму вирішення спорів відповідно до статті 36 СВПД", - йдеться в заяві.

Міністри заявили, що їх країни - названі Е3 - наполегливо працювали, щоб повернути Іран до виконання угоди і запропонували дипломатичні ініціативи з деескалації напруженості та для того, щоб посадити Іран і США за стіл переговорів для комплексного вирішення.

"E3 залишається повністю прихильним цим дипломатичним зусиллям і має намір відновити їх, як тільки дозволять умови. Однак в той же час Іран продовжував порушувати ключові обмеження, викладені в СВПД. Дії Ірану несумісні з положеннями ядерної угоди і мають все більш серйозні і незворотні наслідки з точки зору поширення", - йдеться в заяві.

Як відомо, Іран призупинив всі обмеження на виробництво збагаченого урану, який може бути використаний для виробництва реакторного палива, а також ядерної зброї.

Він заявив, що реагує на санкції, відновлені США, коли вони вийшли з ядерної угоди в 2018 році.