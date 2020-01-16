США угрожали Европе пошлинами на автомобили из-за Ирана – СМИ

За неделю до того, как Германия, Франция и Великобритания официально обвинили Иран в нарушении ядерного соглашения 2015 года, администрация президента США пригрозила европейцам 25-процентными пошлинами на автомобили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

По данным европейских чиновников, представители администрации Дональда Трампа заявили, что США введут пошлины на европейские автомобили, если Германия, Франция и Великобритания не осудят Иран и не запустят механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки.

В течение нескольких дней эти три страны официально обвинили Иран в нарушении соглашения, инициировав положения о регрессе, которое может снова ввести санкции ООН в отношении Ирана.

Один из европейских чиновников назвал "вымогательством" попытку США навязать европейцам внешнеполитическое решение с помощью пошлин.

Президент Дональд Трамп ранее использовал угрозу 25-процентного тарифа на автомобили, чтобы выиграть более выгодные условия в торговых отношениях США с европейцами, но не диктовал континенту внешнюю политику.

Во вторник, 14 января, Великобритания, Франция и Германия запустили механизм урегулирования споров в рамках СВПД по иранской ядерной программе - решение, которое обозреватели называют первым шагом к "гибели" ядерного соглашения с Ираном.

Как известно, Иран приостановил все ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.

Он заявил, что реагирует на санкции, возобновленные США, когда они вышли из ядерного соглашения в 2018 году.