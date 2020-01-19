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Іран погрожує переглянути співпрацю з МАГАТЕ, якщо тиск ЄС зростатиме

Неділя, 19 січня 2020, 11:59

Іран перегляне співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергетики (МАГАТЕ) у разі будь-яких "несправедливих" заходів Європи в рамках механізму врегулювання суперечок щодо ядерної програми Ірану.

Про це заявив спікер парламенту Ірану Алі Ларіаджані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заява Ларіаджані пролунала після того, як Велика Британія, Франція і Німеччина 14 січня запустили механізм врегулювання суперечок в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

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"Ми відкрито заявляємо, що якщо європейські держави з якої-небудь причини застосують несправедливий підхід у використанні механізму врегулювання суперечок, ми серйозно переглянемо нашу співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергетики", - цитує Ларіаджані державне телебачення.

Франція, Британія та Німеччина запустили механізм після того, як Тегеран продовжував дистанціюватися від пакту, зменшуючи свої ядерні зобов'язання у відповідь на санкції, застосовані Вашингтоном з моменту виходу США з цієї угоди у 2018 році.

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Іран Ядерна зброя
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