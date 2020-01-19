Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве

Киев требует от полиции Британии удалить тризуб из антитеррористического пособия

Швеция вызвала посла Китая из-за ремарки о "боксере-легковесе"

Мэр Бухареста опровергла заявление пророссийского мэра Кишинева о новых соглашениях






Иран угрожает пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ, если давление ЕС будет расти

Воскресенье, 19 января 2020, 11:59

Иран пересмотрит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае любых "несправедливых" мер Европы в рамках механизма урегулирования споров по ядерной программе Ирана.

Об этом заявил спикер парламента Ирана Али Лариаджани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Заявление Лариаджани прозвучало после того, как Великобритания, Франция и Германия 14 января запустили механизм урегулирования споров в рамках Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Читайте также
"Осторожнее со словами": Трамп и верховный лидер Ирана обменялись угрозами

"Мы открыто заявляем, что если европейские государства по какой-либо причине применят несправедливый подход в использовании механизма урегулирования споров, мы серьезно пересмотрим наше сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии", - цитирует Лариаджани государственное телевидение.

Франция, Великобритания и Германия запустили механизм после того, как Тегеран продолжал дистанцироваться от пакта, уменьшая свои ядерные обязательства в ответ на санкции, примененные Вашингтоном с момента выхода США из этого соглашения в 2018 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Иран Ядерное оружие
powered by lun.ua