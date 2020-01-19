Иран угрожает пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ, если давление ЕС будет расти

Иран пересмотрит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае любых "несправедливых" мер Европы в рамках механизма урегулирования споров по ядерной программе Ирана.

Об этом заявил спикер парламента Ирана Али Лариаджани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Заявление Лариаджани прозвучало после того, как Великобритания, Франция и Германия 14 января запустили механизм урегулирования споров в рамках Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Мы открыто заявляем, что если европейские государства по какой-либо причине применят несправедливый подход в использовании механизма урегулирования споров, мы серьезно пересмотрим наше сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии", - цитирует Лариаджани государственное телевидение.

Франция, Великобритания и Германия запустили механизм после того, как Тегеран продолжал дистанцироваться от пакта, уменьшая свои ядерные обязательства в ответ на санкции, примененные Вашингтоном с момента выхода США из этого соглашения в 2018 году.