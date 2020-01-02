Кулеба проти "турборежиму" в реформі СБУ

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що виступає проти поспішного проведення реформи Служби безпеки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Коли мова йде про реформу СБУ, то, чесно вам скажу, я виступаю проти застосування до неї "турборежиму". І я радий, що він до неї не застосовується, що ми йдемо повільно, крок за кроком, але дуже ретельно. Тому що реформувати СБУ - це як відключити атомну бомбу. Якщо ви переріжете не той провід, то просто все вибухне. Тут потрібна хірургічна точність, акуратність і виваженість у прийнятті рішень", - сказав Кулеба.

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Кулеба підкреслив, що з цього питання проходять консультації з НАТО та з консультативною місією Європейського Союзу, які отримали законопроєкт щодо реформи СБУ і висловили свою позицію щодо документа.

Що стосується можливого збереження за СБУ повноваження по боротьбі з організованою та економічною злочинністю, віцепрем'єр зазначив, що СБУ буде діяти в рамках логіки закону про національну безпеку, і буде істотно посилювати свої функції щодо запобігання та боротьби з ворожою розвідувальною діяльністю інших держав на нашій території і з тероризмом.

"Але ми живемо в реальності, в якій українські підприємства або певні сектори економіки становлять великий інтерес саме для розвідок інших держав або для потенційних терористів. Тому боротьба з економічною злочинністю в цьому плані якраз лягає в логіку про контррозвідувальну діяльність", - зазначив він.

Нагадаємо, у США раніше заявили, що офіс президента України повернув на доопрацювання проєкт закону щодо реформування Служби безпеки.

У Єврокомісії заявляли, що підготовлений українською владою проєкт реформи Служби безпеки України суперечить рекомендаціям західних партнерів.

Раніше у представництві Євросоюзу в Україні заявляли, що функції Служби безпеки України повинні бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці.





