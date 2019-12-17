ЄС розкритикував проєкт реформи СБУ: Баканов зберігає зайві повноваження

В Єврокомісії заявили, що підготовлений українською владою проєкт реформи Служби безпеки України суперечить рекомендаціям західних партнерів.

Про це йдеться у статті Мінімум критики для команди Зеленського: як у ЄС оцінили реформи за нової влади.

Зокрема, у своєму щорічному звіті про виконання Угоди про асоціацію ЄС не приховує розчарування діями Києва, якщо йдеться про реформу СБУ.

"ЄС і надалі продовжує захищати ухвалення нового законодавства щодо СБУ та щодо парламентського нагляду за безпековим сектором, а також перетворення СБУ на сучасну службу, із чітко визначеними функціями, які обмежуються контррозвідкою, контртероризмом та захистом державних секретів" - йдеться у звіті.

15 жовтня голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проєкт нової редакції закону "Про Службу безпеки України".

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"В ньому СБУ передбачає, що вона збереже певні повноваження щодо боротьби з організованою та економічною злочинністю. При цьому створення ефективного парламентського нагляду за службою відкладене" – сказано у документі.

При цьому згадана боротьба з оргзлочинністю, яку СБУ хоче зберегти, зараз не є ефективною, переконаний Брюссель. І виходячи з критики, її збереження за Службою не зніме це запитання.

"Законодавча рамка боротьби з оргзлочинністю потребує перегляду та поліпшення. Орган, відповідальний за координацію активностей у цій сфері, досі не є чітко визначеним. Кілька правоохоронних органів вважають ці функції своїми, не маючи для цього законодавчих підстав і відповідних структур. Рівень співпраці та координації (між цими органами) є незадовільним", – йдеться у звіті.

Раніше у представництві Євросоюзу в Україні заявляли, що функції Служби безпеки України повинні бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці.