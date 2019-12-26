США: у Зеленського "завернули" проєкт закону про СБУ, що суперечив рекомендаціям НАТО
Офіс президента України повернув на доопрацювання проєкт закону щодо реформування Служби безпеки.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування із журналістами в Києві.
"Нам дійсно повідомляли, що існує проєкт, і його передали до ОПУ, але наскільки я знаю, офіс президент повернув цей документ, пояснивши, що там не все добре. Це сталося, здається, пару тижнів тому", - сказав Тейлор.
Він додав, що зараз ведуться серйозні дискусії про те, як має проводитися реформа СБУ.
"Ми - і США, й інші партнери дали кілька рекомендацій про те, на чому має бути сконцентрована реформа – це контррозвідка та захист державної таємниці, а не економічні розслідування", - підкреслив дипломат.
Нагадаємо, в Єврокомісії заявили, що підготовлений українською владою проєкт реформи Служби безпеки України суперечить рекомендаціям західних партнерів.
Раніше у представництві Євросоюзу в Україні заявляли, що функції Служби безпеки України повинні бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці.
Детальніше читайте у статті "Мінімум критики для команди Зеленського: як у ЄС оцінили реформи за нової влади".