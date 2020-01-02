Кулеба против "турборежима" в реформе СБУ

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выступает против поспешного проведения реформы Службы безопасности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Когда речь идет о реформе СБУ, то, честно вам скажу, я выступаю против применения к ней "турборежима". И я рад, что он к ней не применяется, что мы идем медленно, шаг за шагом, но очень тщательно. Потому что реформировать СБУ - это как отключить атомную бомбу. Если вы перережете не тот провод, просто все взорвется. Здесь нужна хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений", - сказал Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что по этому вопросу проходят консультации с НАТО и с консультативной миссией Европейского Союза, которые получили законопроект по реформе СБУ и выразили свою позицию относительно документа.

Что касается возможного сохранения за СБУ полномочия по борьбе с организованной и экономической преступностью, вице-премьер отметил, что СБУ будет действовать в рамках логики закона о национальной безопасности, и будет существенно усиливать свои функции по предотвращению и борьбе с вражеской разведывательной деятельностью других государств на нашей территории и с терроризмом.

"Но мы живем в реальности, в которой украинские предприятия или определенные сектора экономики представляют большой интерес именно для разведок других государств или для потенциальных террористов. Поэтому борьба с экономической преступностью в этом плане как раз ложится в логику о контрразведывательной деятельности", - отметил он.

Напомним, в США ранее заявили, что офис президента Украины вернул на доработку проект закона о реформировании Службы безопасности.

В Еврокомиссии заявляли, что подготовленный украинской властью проект реформы Службы безопасности Украины противоречит рекомендациям западных партнеров.

Ранее в представительстве Евросоюза в Украине заявляли, что функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризм и защитой государственной тайны.