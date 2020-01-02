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Німеччина знижує вартість проїзду міжміськими потягами у відповідь на кліматичну кризу

Четвер, 2 січня 2020, 16:10

У Німеччині вартість проїзду потягами на далекі відстані вперше знизилася за 17 років з набуттям від нового року чинності заходів із захисту клімату, спрямованих на те, щоб зробити подорожі залізницею привабливішими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Мандрівники, які здійснюють подорожі на відстані понад 50 км на поїздах Intercity Express Deutsche Bahn, можуть сподіватися на зниження тарифу на 10%.

Компанія також знижує ціни на спеціальні пропозиції та додаткові послуги, такі як транспортування велосипедів.

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Здешевлення квитків є результатом того, що Deutsche Bahn надає клієнтам зниження податку на додану вартість на поїздки залізницею з 19% до 7%.

Компанія каже, вірить у те, що зниження цін принесе додаткових 5 мільйонів пасажирів на рік.

Провідний постачальник залізничних послуг у Німеччині - приватна компанія, в якій держава є єдиним акціонером.

Не всі пасажири в Німеччині можуть сподіватися на дешевші тарифи 2020 року. Вартість проїзду на короткі відстані та громадський транспорт у таких регіонах, як Берлін, Гамбург, Бремен, Бранденбург та Рейнланд, збільшиться з початку 2020 року, повідомляє інформагентство DPA цього тижня.

У грудні Бундестаг схвалив законодавство, яке збільшує збір за забруднення вуглецем у відповідь на тиск з боку екологічних активістів та комунальних підприємств, які визнали початкову доплату занадто низькою, щоб допомогти зупинити глобальне потепління.

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