Німеччина зупиняє АЕС у рамках відмови від ядерної енергії

Німеччина припиняє роботу однієї із cвоїх семи атомних електростанцій у рамках запланованого припинення виробництва ядерної енергії до кінця 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Філіпсбургську атомну електростанцію від'єднають від електромережі о 8 вечора (за Києвом) 31 грудня. Термін дії ліцензії на функціонування станції завершується опівночі.

Відповідно до плану "перехідної енергетики" Німеччини, країна має на меті замінити викопне паливо на відновлювані джерела енергії протягом найближчих десятиліть. Уряд погодився на початку цього року припинити виробництво електроенергії з вугільних станцій не пізніше 2038 року.

Прихильники ядерної енергетики стверджують, що відімкнення решти реакторів загрожує енергетичній безпеці Німеччини і зробить її залежнішою від вугілля та газу та електроенергії, що імпортується з сусідніх країн, які ще мають АЕС.

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Поновлювані джерела енергії, такі як енергія вітру та сонячна енергія, забезпечили понад 47% електроенергії, спожитої з державної електромережі в Німеччині протягом перших шести місяців року. За даними Інституту Фраунгофера, ядерна енергія становила близько 13%.

Реактор потужністю 1468 мегаватів, який нині закривають, розпочав роботу 1984 року. Він розташований за 100 кілометрів на південь від Франкфурта поблизу французького кордону.

Старіший реактор на тому ж місці, відомий як Філіпсбург-1, закрили назавжди 2011 року, незабаром після того, як уряд Німеччини вирішив закрити атомну енергетику після катастрофи на АЕС "Фукусіма" в Японії.

Сусідня Швейцарія зупинила 47-річну атомну станцію на початку цього місяця.

У понеділок Швеція зупинила один із чотирьох ядерних реакторів на найбільшій електростанції після понад 40 років роботи через відсутність прибутковості.

Реактор Ringhals 2 на південному заході Швеції назавжди закрили відповідно до рішення 2015 року його власників - шведської енергетичної групи Vattenfall та німецької енергетичної компанії Uniper. Електростанція Ringhals, розташована за 65 кілометрів на південь від другого за величиною шведського міста Гетеборг, є однією з трьох атомних електростанцій північної країни.