Франція прагне цього тижня владнати спір зі США про оподаткування інтернет-гігантів

Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер заявив, що сподівається врегулювати суперечку зі Сполученими Штатами щодо запланованого французького цифрового податку до вечора середи цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми готові зробити кроки назустріч Сполученим Штатам, і ми вже запропонували певну кількість заходів. Ми сподіваємося, що рішення буде досягнуте до середи", - заявив Ле Мер на каналі LCI в понеділок, додавши, що цього тижня зустрінеться зі своїми колегами зі США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія.

У липні Франція вирішила застосувати 3-відсотковий податок на доходи, отримані у країні компаніями з доходами у понад 25 мільйонів євро (28 мільйонів доларів) у Франції та 750 мільйонами євро в усьому світі. У відповідь Вашингтон погрожував запровадити податки на ключові французькі товари.

Минулого тижня уряд Франції заявив, що США ризикують розповсюдженням у окремих країнах національних податків для технічних гігантів, таких як Facebook і Amazon, якщо президент Дональд Трамп відкине нові міжнародні правила оподаткування цифрових компаній на Всесвітньому економічному форумі.