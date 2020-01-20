Франция хочет на этой неделе решить спор с США о налогообложении интернет-гигантов

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что надеется урегулировать спор с Соединенными Штатами относительно запланированного французского цифрового налога до вечера среды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы готовы сделать шаги навстречу Соединенным Штатам, и мы уже предложили определенное количество мер. Мы надеемся, что решение будет достигнуто до среды", - заявил Ле Мэр на канале LCI в понедельник, добавив, что на этой неделе встретится со своими коллегами из США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

В июле Франция решила применить 3-процентный налог на доходы, полученные в стране компаниями с доходами более 25 млн евро (28 млн долларов) во Франции и 750 млн евро во всем мире. В ответ Вашингтон угрожал ввести налоги на ключевые французские товары.

На прошлой неделе правительство Франции заявило, что США рискуют введением в отдельных странах национальных налогов для технических гигантов, таких как Facebook и Amazon, если президент Дональд Трамп отвергнет новые международные правила налогообложения цифровых компаний на Всемирном экономическом форуме.