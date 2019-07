Трамп пригрозив обкласти митами французьке вино

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити тарифи на вино із Франції після того, як країна ввела новий цифровий податок, який зачіпає технологічні компанії США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Це може бути вино, це може бути щось інше", - сказав Трамп.

Перед цим у своєму дописі у Twitter він заявив про можливість "істотних взаємних дій" проти Франції через податок.

"Франція щойно ввела цифровий податок на наші великі американські технологічні компанії. Якщо їм кому і треба платити податки, то це повинна бути їхня батьківщина, США. Найближчим часом ми оголосимо про суттєві взаємні дії на дурниці Макрона. Я завжди говорив, що американське вино краще французького!" - заявив Трамп.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!