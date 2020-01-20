Іранські фахівці перевірять можливості України для розшифровки чорних скриньок

Група іранських фахівців прибуде для ознайомлення з технічними можливостями України для розшифровки "чорних скриньок".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу президента, про це Володимир Зеленський говорив у понеділок, 20 січня, зі спеціальним представником президента Ірану Мохаммадом Есламі, що приїхав до України.

Зеленський зазначив, що Україна має необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належного виконання розшифровки бортових самописів з українського літака.

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"Очікується прибуття групи представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки "чорних ящиків", - сказано в повідомленні пресслужби глави держави.

На зустрічі сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, повинні бути повернуті в Україну.

Також піднімалося питання компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі та створення спільної слідчої групи.

17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати Україні чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.

Пізніше Іран підтвердив, що скриньки спробують проаналізувати в Києві, використовуючи досвід Франції, Канади та США. Якщо це не вдасться, їх передадуть Франції.

Літак МАУ, що прямував з Тегерана до Києва, був збитий невдовзі після вильоту з іранської столиці вранці 8 січня. Всі 176 осіб на борту загинули.

Іран заявив, що літак був збитий випадково, і оголосив про арешт кількох людей у зв'язку з катастрофою.