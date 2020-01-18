Іран підтвердив передачу чорних скриньок збитого літака Україні

Чорні скриньки з авіалайнера МАУ, який, за словами Ірану, 8 січня випадково збили його військові, будуть відправлені в Україну.

Цю інформацію підтвердив глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранске агентство Tasnim.

Резайєфар повідомив, що він неодноразово проводив зустрічі з українською групою експертів. За його словами, інформація з чорних скриньок не була прочитана в Ірані, і вони будуть передані Україні на прохання української сторони.

За його словами, скриньки спробують проаналізувати в Києві, використовуючи досвід Франції, Канади та США. Якщо це не вдасться, їх передадуть Франції.

17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати Україні чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.

Також Пристайко повідомив, що на наступному тижні до України з вибаченнями і роз’ясненнями прибуде спеціальний представник уряду Ірану.