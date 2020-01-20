Иранские специалисты проверят возможности Украины для расшифровки черных ящиков

Группа иранских специалистов прибудет для ознакомления с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса президента, об этом Владимир Зеленский говорил в понедельник, 20 января, со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, что приехал в Украину.

Зеленский отметил, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения расшифровки бортовых самописцев с украинского самолета.

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"Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

На встрече стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы.

17 января глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Иран готов передать Украине черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа.

Позже Иран подтвердил, что ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

Самолет МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы утром 8 января. Все 176 человек на борту погибли.

Иран заявил, что самолет был сбит случайно, и объявил об аресте нескольких человек в связи с катастрофой.