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Україна проситиме допуску власних слідчих до роботи в Ірані

Понеділок, 20 січня 2020, 11:27

Україна проситиме, щоб спільна слідча група з розслідування збиття українського "Боїнга" мала повний доступ до роботи в Ірані.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у розмові з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Пристайка, "наша позиція залишається твердою, незалежно від повернення тіл" до України.

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"Але при цьому у нас була позиція уникнути декларування "знання наперед". Потрібно точне і неупереджене розслідування. Кримінальна справа, порушена в Україні, має бути завершена, і ми будемо вимагати, щоб спільна слідча група отримала дозвіл на роботу в Ірані, допуск до переговорів диспетчерів і так далі", - сказав міністр.

Нагадаємо, міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі прибув до Києва для принесення офіційних вибачень і переговорів.

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