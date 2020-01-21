Иран признал, что самолет МАУ сбили двумя ракетами

Украинский пассажирский самолет, потерпевший катастрофу после вылета из столицы Ирана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия.

Такие выводы сделала Иранская организация гражданской авиации во втором предыдущем отчете о расследовании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В отчете сказано: "Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял все контакты с управлением воздушным движением на высоте 2469 м.

Самолет пропал с экранов радиолокации вторичного наблюдения в 6:15 утра и с радаров первичного наблюдения в 6:18 утра.

Самолет прошел жилой район, и его первый физический контакт с землей произошел в общественном парке. Самолет разбивался, перемещаясь футбольным полем, вблизи земельных участков и садов.

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Изъятый регистратор полета и бортовой самописец являются одними из самых передовых устройств в мире, а Ирану не хватает средств для декодирования этих устройств.

Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались направить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков ".

20 января президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами.

Ожидается прибытие представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков".

Стороны согласились, что все остатки самолета, сохранившиеся после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Иран заявил, что самолет был сбит случайно, и объявил об аресте нескольких человек в связи с катастрофой.