Туск оприлюднить плани щодо партії Орбана в ЄНП в лютому

Голова Європейської народної партії (ЄНП) Дональд Туск представить свою "оцінку" щодо того, що робити з її членом, угорською партією влади "Фідес" Віктора Орбана, на черговій зустрічі керівництва ЄНП у лютому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

У березні членство "Фідес" у ЄНП було призупинено через кампанію угорського уряду проти міграційної політики ЄС, порушення принципу верховенства права, свободи преси та прав меншин.

Після цього "Фідес" не вийшла зі складу ЄНП, хоча Орбан погрожував таким розвитком подій.

У листопаді Віктор Орбан знову заявив, що його партія може вийти з ЄНП.

Партія доручила комітету на чолі з колишнім президентом Європейської ради Германом ван Ромпеєм внести пропозиції щодо майбутнього "Фідес".