Орбан заявив, що його партія може вийти з ЄНП

Угорська партія влади "Фідес" може покинути Європейську народну партію - об'єднання консервативних партій в Європі.

Про це 22 листопада заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У березні членство "Фідес" у ЄНП було призупинено через кампанію угорського уряду проти міграційної політики ЄС, ерозію верховенства права, свободи преси та прав меншин.

Після цього "Фідес" не вийшла зі складу ЄНП, хоча Орбан погрожував таким розвитком подій.

Новообраний президент Європейської народної партії Дональд Туск заявив у четвер, що група "мудреців", яка оцінює питання членства "Фідес" в ЄНП, представить свій звіт до кінця року.

На запитання про зауваження Туска, Орбан сказав, що ЄНП стала жертвою лівого дрейфу, і якщо Туск не зупинить це, то ЄНП втратить "Фідес".

"Ми залишаємо наше членство призупиненим", - сказав він. "Ми чекаємо, що ЄНП прояснить про свої погляди та плани, і тоді ми визначимо свою думку".