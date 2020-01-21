Туск обнародует планы относительно партии Орбана в ЕНП в феврале

Председатель Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск представит свою "оценку" относительно того, что делать с ее членом, венгерской партией власти "Фидес" Виктора Орбана, на очередной встрече руководства ЕНП в феврале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

В марте членство "Фидес" в ЕНП было приостановлено из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС, нарушения принципа верховенства права, свободы прессы и прав меньшинств.

После этого "Фидес" не вышла из состава ЕНП, хотя Орбан угрожал таким развитием событий.

В ноябре Виктор Орбан вновь заявил, что его партия может выйти из ЕНП.

Партия поручила комитету во главе с бывшим президентом Европейского совета Германом ван Ромпеем внести предложения относительно будущего "Фидес".