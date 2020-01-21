Польща просить Путіна не втягувати тему Голокосту в політичні ігри

МЗС Польщі закликало президента Росії Володимира Путіна не використовувати тему Голокосту для "політичних ігор" в рамках своєї участі у відзначенні 75-річчя визволення концтабору Освенцим в Єрусалимі 23 січня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу для ЗМІ у вівторок заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк.

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"Закликаємо президента Російської Федерації не використовувати пам’ять про жертви Голокосту для політичних ігор",- заявив Шинковський вел Сеньк.

Він підкреслив, що президент Польщі Анджей Дуда припускає, що Путін використає подію в Єрусалимі в інтересах нинішньої агресивної політики Росії проти Польщі.

"Напевно, це дасть Путіну можливість здійснювати подальші спроби переконувати у власній версії історії, причинах і перебігу Другої світової війни і легітимізуватиме дії Росії на міжнародній арені",- зазначив заступник глави польської дипломатії.

Він підкреслив, що Дуда відмовився їхати до Єрусалима, оскільки не хотів слухати зневажливі висловлювання на адресу Польщі без можливості відреагувати на неї своїм виступом.

Як повідомлялось, президент Польщі не поїде на форум до Ізраїлю, висловлюючи протест проти того, що йому, на відміну від президентів Росії і Німеччини, не надали можливості виступити.

На заходи в Ізраїль не поїдуть і президенти Естонії та Литви.

27 січня заходи з нагоди 75-річчя визволення в'язнів Аушвіца пройдуть в Польщі в музеї Аушвіц-Біркенау. Туди приїдуть глави та представники 120 країн світу, але не президент РФ Владімір Путін.