Польша просит Путина не втягивать тему Холокоста в политические игры

МИД Польши призвал президента России Владимира Путина не использовать тему Холокоста для "политических игр" в рамках своего участия в праздновании 75-летия освобождения концлагеря Освенцим в Иерусалиме 23 января.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга для СМИ во вторник заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вел Сеньк.

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"Призываем президента Российской Федерации не использовать память о жертвах Холокоста для политических игр", - заявил Шинковський вел Сеньк.

Он подчеркнул, что президент Польши Дуда предполагает, что Путин использует событие в Иерусалиме в интересах нынешней агрессивной политики России против Польши.

"Наверное, это даст Путину возможность осуществлять дальнейшие попытки убеждать в собственной версии истории, причинах и ходе Второй мировой войны и будет легитимизировать действия России на международной арене", - отметил заместитель главы польской дипломатии.

Он подчеркнул, что Дуда отказался ехать в Иерусалим, так как не хотел слушать пренебрежительные высказывания в адрес Польши без возможности отреагировать на них своим выступлением.

Как сообщалось, президент Польши не поедет на форум в Израиль, выражая протест против того, что ему, в отличие от президентов России и Германии, не предоставили возможности выступить.

На мероприятия в Израиль не поедут и президенты Эстонии и Литвы.

27 января мероприятия по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря пройдут в Польше в музее Аушвиц-Биркенау. Туда приедут главы и представители 120 стран мира, но не президент РФ Владимир Путин.