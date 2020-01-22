Іран заявив, що чорні скриньки з літака МАУ мають залишитись в нього

Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі заявив у середу, що чорні скриньки зі збитого українського літака є одними з основних об’єктів для вивчення інциденту і повинні залишитися в Ірані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на іранське агентство Mehr.

"Чорна скринька є невід'ємною частиною інциденту, і оскільки аварія сталася в Ірані, згідно з додатком 13 Міжнародної організації цивільної авіації, Організація цивільної авіації Ірану відповідає за розслідування", - сказав він.

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За його словами, в разі будь-яких проблем з розшифровкою чорних скриньок будуть вжиті необхідні рішення, "щоб попросити інші залучені сторони про допомогу".

Він також розповів, що іранська делегація вирушила в Україну, аби "вивчити документи літака".

Есламі в понеділок, 20 січня, відвідав Київ на чолі з іранською делегацією та провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

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Перед візитом іранської делегації до Києва глава МЗС Вадим Пристайко заявляв, що Іран передасть Україні чорні скриньки, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.

За його словами, Україна наполягає на передачі чорних скриньок і це стане "свідченням готовності Ірану до об’єктивного розслідування"

18 січня глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар заявив, що інформація з чорних скриньок не була прочитана в Ірані, і вони будуть передані Україні на прохання української сторони.

21 січня прем’єр Канади Джастін Трюдо закликав Іран негайно передати чорні скриньки на експертизу в одну з країн, яка володіє необхідними технологіями для їх розшифровки.