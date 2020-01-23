Пенс в Ізраїлі закликав світових лідерів протистояти Ірану

Віцепрезидент США Майк Пенс під час свого виступу в Ізраїлі закликав світових лідерів протистояти Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Виступаючи на Всесвітньому форумі з питань Голокосту, Пенс закликав світових лідерів протистояти і викривати "мерзенну хвилю антисемітизму" у всьому світі.

"У тому ж дусі ми також повинні бути сильними проти головного державного постачальника антисемітизму, проти єдиного в світі уряду, який заперечує Голокост на державному рівні і погрожує стерти Ізраїль з лиця землі. Світ повинен бути сильним проти Ісламської Республіки Іран", - сказав віцепрезидент США.

Слова Пенс викликали гучні оплески ізраїльської аудиторії. Ізраїль вважає Іран своїм головним ворогом.

Пенс емоційно говорив про жертв, які пережили Голокост.

"Сьогодні ми, близько 50 сильних націй, зібралися тут, в Єрусалимі, щоб сказати одним голосом – ніколи більше", - сказав він, викликавши ще більше оплесків.

Пенс закінчив свою промову єврейською молитвою про мир, знову отримавши гучні овації.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час свого виступу в Ізраїлі нагадав німцям про їх обов'язок боротись з антисемітизмом і застеріг від рецидиву авторитарного мислення.