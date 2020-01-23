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Пенс в Израиле призвал мировых лидеров противостоять Ирану

Четверг, 23 января 2020, 19:04

Вице-президент США Майк Пенс во время своего выступления в Израиле призвал мировых лидеров противостоять Ирану.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Выступая на Всемирном форуме по вопросам Холокоста, Пенс призвал мировых лидеров противостоять и обличать "гнусную волну антисемитизма" во всем мире.

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"В том же духе мы также должны быть сильными против главного государственного поставщика антисемитизма, против единственного в мире правительства, отрицающего Холокост на государственном уровне и угрожающего стереть Израиль с лица земли. Мир должен быть сильным против Исламской Республики Иран", - сказал вице-президент США.

Слова Пенса вызвали громкие аплодисменты израильской аудитории. Израиль считает Иран своим главным врагом.

Пенс эмоционально говорил о жертвах, переживших Холокост.

"Сегодня мы, около 50 сильных наций, собрались здесь, в Иерусалиме, чтобы сказать одним голосом - никогда больше", - сказал он, вызвав еще больше аплодисментов.

Пенс закончил свою речь еврейской молитвой о мире, снова получив громкие овации.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего выступления в Израиле напомнил немцам об их обязанности бороться с антисемитизмом и предостерег от рецидива авторитарного мышления.

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