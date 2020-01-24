Сейм Польщі затвердив закон, що дозволяє уряду карати суддів

Сейм Польщі остаточно схвалив закон, який дозволить політикам звільняти суддів, які критикують їхні рішення, і, як попереджають європейські правові експерти, підірве незалежність судової влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Права партія влади Польщі запропонувала законопроєкт, стверджуючи, що він потрібен для запобігання "анархії" серед суддів, деякі з яких критично ставляться до політики партії.

Законопроєкт був засуджений Європейським Союзом, Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжнародними органами, а також польськими експертами з правових питань та польською опозицією.

Подальше загострюючи конфлікт, Міністерство юстиції Польщі заявило в четвер, що не визнає постанови Верховного Суду, який заявив раніше того ж дня, що деякі його нові судді були призначені незаконно, оскільки їх призначив новий судовий орган, який контролює партія влади "Право та справедливість".

Законопроєкт про звільнення суддів минулого тижня відхилив Сенат. Тепер його має підписати президент Дуда.

Закон забороняє суддям вести політичну діяльність, а також передбачає дисциплінарні стягнення, якщо вони ставлять під сумнів "умови служби або законність призначення" інших суддів.