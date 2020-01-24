Сейм Польши утвердил закон, позволяющий правительству наказывать судей

Сейм Польши окончательно одобрил закон, который позволит политикам увольнять судей, критикующих их решения, и, как предупреждают европейские правовые эксперты, подорвет независимость судебной власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Правая партия власти Польши предложила законопроект, утверждая, что он нужен для предотвращения "анархии" среди судей, часть из которых критически относится к политике партии.

Законопроект был осужден Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций и другими международными органами, а также польскими экспертами по правовым вопросам и польской оппозицией.

Дальше обостряя конфликт, Министерство юстиции Польши заявил в четверг, что не признает постановления Верховного суда, заявил ранее в тот же день, что некоторые его новые судьи были назначены незаконно, поскольку их назначил новый судебный орган, который контролирует партия власти "Право и справедливость".

Законопроект об увольнении судей на прошлой неделе отклонил Сенат. Теперь его должен подписать президент Дуда.

Закон запрещает судьям вести политическую деятельность, а также предусматривает дисциплинарные взыскания, если они ставят под сомнение "условия службы или законность назначения" других судей.